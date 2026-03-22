Negroni com sotaque do mundo

O Encouraçado Butikin inicia em 25 de março a temporada 2026 do Negroni Day, reunindo 12 bartenders para releituras autorais do Negroni. O tema “Países da Copa” inspira drinques ligados a seleções mundiais. O circuito ocorre na última quarta-feira de cada mês, até agosto, com dois competidores por noite e votação do público e júri. A final será na Negroni Week, quando os vencedores entram na carta da casa, com apoio da Campari. Entre os confirmados está o campeão de 2025, Fábio Gonçalvez, que homenageia o Japão neste ano. Entre as novidades, Kelvin Capra (Egito), Bruna Franciele Caumo (Itália) e Bruno Witzoreke (Portugal). Informações em @encouracadobutikin.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!