Excelência em suínos no RS

Uma das maiores empregadoras de Caxias do Sul, a planta da JBS em Ana Rech conquistou a segunda colocação nacional no programa de excelência da empresa, que avalia desempenho operacional, gestão e sustentabilidade entre 52 unidades no Brasil. O resultado é inédito para a planta, única da Seara na Serra Gaúcha especializada no processamento de suínos. O reconhecimento reforça o papel estratégico da marca localmente, tanto para o desempenho industrial da companhia quanto para a dinâmica econômica e social da região. Para celebrar a conquista, a unidade promoveu um Show de Prêmios para todos os cerca de 1,7 mil colaboradores.