Até o dia 29 deste mês, das 12h às 20h, os visitantes do Bourbon Ipiranga podem se divertir no "Jardim das Capivaras", uma arena interativa gratuita que transporta o público infantil para o universo do maior roedor do planeta. O percurso é composto por pescaria sustentável, piscina de bolinhas gigante, o Arranha-Gato da Selva, com mini escalada e túneis desafiadores e um divertido pula-pula. Há ainda uma área gamer temática, com jogos digitais inspirados no universo das capivaras. Recentemente, as capivaras se tornaram febre mundial entre as crianças. O sucesso começou nas redes sociais e se espalhou para brinquedos, pelúcias, roupas e materiais escolares.