C7 estreia com alta adesão

Realizado no último domingo em Porto Alegre, o C7 — Wine Seven Club debutou em clima de festa da vindima e confirmou a força de novos formatos de consumo. Mais de 300 pessoas passaram pelo Bar Península, com música ao vivo e forte movimento também na gastronomia, impulsionando a venda de pizzas e espetinhos de carne e legumes. Ao todo, foram comercializadas pelo menos 720 taças de vinho via plataforma Cave Winex, uma IA Sommelier que conecta produtores e consumidores. O resultado reforça a busca por experiências mais informais e próximas do produtor e evidencia o avanço do vinho de autor no mercado.