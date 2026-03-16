Elas também constroem

“Lugar de mulher é onde ela quiser e quando a gente tem essas palavras de ordem na vida nada é impossível”. A frase de Tatiana Gomes Santos, 44 anos, define bem os rumos profissionais que sua vida tomou no último ano. Ela trabalhava como merendeira em Aracaju (SE) e quando viu que seu contrato ia acabar, descobriu cursos na área da construção do programa. Elas Constroem é uma parceria na Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) com o SENAI, e conseguiu uma vaga para carpintaria. Recebeu aulas práticas e teóricas e, em pouco tempo, estava empregada.