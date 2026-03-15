Festival do Azeite de Oliva

O Festival do Azeite Nostra Oliva, realizado no Olivas de Gramado, conta com uma programação que transforma a colheita das azeitonas e a extração do azeite de oliva em uma vivência autêntica e exclusiva. Para celebrar o período mais aguardado do ano, na colheita das olivas, são realizados durante o evento uma série de atividades que proporcionam uma verdadeira imersão no universo dos azeites. Os visitantes participam da colheita manual dos frutos e da extração do ouro líquido, além de uma degustação sensorial harmonizada ministrada por uma sommelier especialista em azeites. O Festival que iniciou em 28 de fevereiro ainda tem mais duas datas de programação: dias 21 e 22 de março.