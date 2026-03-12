Quartas de Jazz na Catedral

O Banrisul patrocina a retomada do projeto “Quartas de Jazz” no Café da Catedral, no Centro Histórico de Porto Alegre. A iniciativa retorna dia 18 deste mês, com apresentações semanais das 16h às 19h. A estreia será com a banda Truco Jazz. O projeto busca incentivar a programação cultural e movimentar a região central da capital. Os shows são gratuitos e ocorrem na área externa do café, entre a Catedral Metropolitana e o Palácio Piratini, integrando música e convivência em um dos pontos históricos da cidade. Com diferentes artistas convidados ao longo do ano, a agenda pode ser conferida no perfil @cafedacatedral. Em caso de chuva, a apresentação é transferida para a semana seguinte.