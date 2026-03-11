Páscoa da Neugebauer

A Páscoa está chegando e Neugebauer traz surpresas ao consumidor: uma doce viagem vem aí! O Coelho Nino, tradicional personagem da marca, além de produtos queridinhos, vem com uma ação especial. Serão sorteadas três viagens de cruzeiro, com acompanhante, para Maceió (AL). Os ganhadores também levam uma mala de chocolates e mais R$ 2,5 mil para gastar como quiserem. A campanha ocorre até 5 de abril e comprando R$ 15,00 em produtos Neugebauer o consumidor já pode cadastrar a nota fiscal no site da campanha e concorrer.