Mais mulheres gaúchas na B3

O número de mulheres investindo em ações e outros produtos de renda variável no Brasil segue em trajetória de expansão, com participação recorde na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Renato Sarreta, líder regional da XP no Sul, explica que esse avanço reflete o interesse das mulheres por diversificar suas finanças. Dados recentes da própria B3 mostram que, em 2025, cerca de 55 mil novas mulheres passaram a investir em renda variável em todo País, elevando o total de investidoras para 1.436.232 CPFs ativos, o que representa 26% do total de investidores cadastrados na bolsa. No RS, a presença feminina também cresceu, passando de 71,5 mil investidoras gaúchas na B3 para 72,9 mil em 2025, aumento próximo de 2%.