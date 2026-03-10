Empregos só para mulheres  

O Fort Atacadista realiza nesta semana um feirão de empregos exclusivo para mulheres. A seleção, alusiva ao Dia da Mulher, reconhece a importância do trabalho feminino e reforça as oportunidades de geração de renda e ascensão profissional existentes no grupo. Ao todo, são 150 vagas para as unidades já existentes, em Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Viamão. A seleção será realizada nas próprias lojas do Fort Atacadista nos dias 9, 10 e 11 de março, das 9h às 15h, com exceção do feirão para a unidade de Santa Cruz do Sul, onde será nos dias 9 e 11 em parceria com o Sine. Haverá também maquiagem e acolhimento especial para as candidatas.

Encontro Vozes femininas

Na próxima sexta-feira (13) acontece um café da manhã o encontro Vozes Femininas, na sede da UnidaSul, em Esteio. A iniciativa visa gerar ainda mais valor e visibilidade das ações femininas na empresa. O encontro contará com a participação da promotora de Justiça Carla Carrion Frós, do MPRS. A conversa será conduzida pela diretora de Pessoas e Cultura da UnidaSul, Rosangela Mariano.

O maior varejo de beleza

Reconhecido pela Euromonitor como o maior varejo de beleza do mundo em número de lojas, O Boticário consolida quase 50 anos de trajetória marcada por inovação, eficiência operacional e proximidade com o consumidor. Nascido em Curitiba (PR), foi pioneiro no franchising e hoje soma presença no Brasil e em 16 países.

Avanço da microfranquia

O mercado de franquias segue em expansão no Brasil e entra em 2026 com o avanço das microfranquias como modelo preferido de novos empreendedores. Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) indicam que, após faturar R$ 273 bilhões em 2024, o setor manteve crescimento em 2025, com expansão estimada entre 8% e 10%, associada a redes de menor investimento inicial e operação enxuta. Para 2026, a expectativa é de continuidade desse movimento.

A Randon na Expodireto

A Randon, uma das maiores fabricantes de semirreboques do mundo, estará presente em mais uma edição da Expodireto Cotrijal, na cidade gaúcha de Não-Me-Toque. A participação na 26ª edição de uma das maiores feiras do agronegócio internacional, focada em tecnologia e negócios, será em parceria com as distribuidoras Randon Venice e Randon Medianeira, que atendem o mercado do Rio Grande do Sul.

Terra aquece mais rápido

A terra aquece mais rápido nos últimos dez anos. Desde 1970, ao longo de mais de 40 anos, o índice de elevação da temperatura era constante por década, cerca de 0,2°C. De 2014 em diante, porém, a taxa passou para 0,35°C por década - quase o dobro do registrado até então. A aceleração do aquecimento global é apontada por um estudo de cientistas do PIK, da Alemanha, publicado na revista Geophysical Research Letters. É a primeira vez que uma pesquisa demonstra com alto grau de precisão estatística que o aumento da temperatura está avançando mais rápido, segundo a Folha de São Paulo.

Hub de negócios na Expodireto

O Sistema Ocergs estreia na Expodireto Cotrijal 2026 seu novo posicionamento estratégico: atuar como um hub de negócios para ampliar a competitividade das cooperativas gaúchas. A proposta é ir além da representação institucional, conectando cooperativas, indústrias e compradores para gerar novas oportunidades comerciais. Durante a feira, a Casa do Cooperativismo funcionará como ambiente de encontros, networking e articulação de mercado, reforçando o papel da entidade como promotora de conexões e desenvolvimento para o cooperativismo.