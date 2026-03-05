Projeto de saúde mental

Muito se fala sobre saúde mental no ambiente corporativo, mas ainda são poucos os exemplos de empresas que transformam esse tema em ação estruturada junto às comunidades. A RD Saúde do grupo de farmácias Raia e Drogasil está fazendo esse movimento em Porto Alegre, via Lei Rouanet, patrocinando um projeto de saúde emocional em três escolas públicas da Capital. É o projeto Arte na Mente. A primeira etapa já ocorreu e a segunda começa em março. A iniciativa impactou 640 alunos na primeira etapa e segue, em março, para mais duas instituições, com projeção de atingir cerca de 2 mil estudantes. Embora presente no varejo local, o grupo direciona investimento ao ambiente escolar, ampliando sua agenda social no Estado.