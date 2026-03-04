Misoginia e violência: o que está acontecendo com nossos jovens?

Lorena Hakak, doutora em economia e professora da FGV. Atua como presidente da GeFam (Sociedade de Economia da Família e do Gênero)



Letícia (nome fictício) foi convidada por um colega de escola para ir a um apartamento com ele. Segundo seu relato, os dois já haviam mantido um relacionamento. O que seria um encontro entre duas pessoas se transformou em violência quando quatro amigos do rapaz chegaram ao local enquanto ela mantinha relações sexuais com ele. O episódio terminou em um estupro coletivo. Os jovens acusados têm entre 18 e 19 anos. Segundo reportagem da Folha, o caso ocorreu no dia 31 de janeiro de 2026, em Copacabana, no Rio de Janeiro.