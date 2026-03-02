Aporte da Cyrela para a Orla

Uma das áreas mais simbólicas de Porto Alegre, o Trecho 3 da Orla do Guaíba - que compreende cerca de 1,6 km entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante -, foi entregue após a execução de obras de revitalização. O aporte de aproximadamente R$ 6,4 milhões da Cyrela Goldsztein, por meio de Termo de Aquisição de Solo Criado por Contrapartida (TASCC), contemplou melhorias estruturais como recuperação das quadras esportivas, recomposição dos taludes, pavimentação, substituição de piso tátil e plantio de grama, em um dos pontos de encontro tradicionais da cidade, que havia sido duramente afetado pelas enchentes de 2024. Um dos destaques foi a revitalização da maior pista de skate da América Latina que, sozinha, recebeu aporte de quase R$ 790 mil.