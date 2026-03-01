Tramontina PRO cresce

Com produção de ferramentas manuais desde 1963, a Tramontina construiu uma trajetória sólida acompanhando a evolução do mercado profissional. Em 2000, esse movimento resultou na Tramontina PRO que, em duas décadas e meia, transformou um portfólio de algumas centenas de itens em uma linha robusta, com mais de 4 mil produtos, atendendo aos setores industrial, automotivo, elétrico, agrícola, offshore e aeronáutico, no Brasil e em mais de 60 países. Em 2026, a submarca apresenta sua nova identidade visual, que reforça atributos como segurança certificada e soluções técnicas, que garantem precisão, resistência e confiabilidade em cada operação.