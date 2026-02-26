O espumante em destaque

A vinícola Don Giovanni, de Pinto Bandeira (RS), celebra o reconhecimento no Brazil 2026 Special Report, publicação internacional assinada pelo jornalista e Master of Wine Tim Atkin. O relatório é uma referência no segmento, resultado de criterioso trabalho de pesquisa nas mais importantes regiões produtoras de vinho do mundo. Na edição dedicada ao Brasil, no pódio do relatório, o Don Giovanni Ouro Extra Brut foi eleito o Espumante do Ano de 2026. O enólogo Fernando Regalin, junto com a equipe DG comemorou a conquista. Além do Ouro Extra Brut, o vinho tinto Don Giovanni Pinot Noir e os espumantes Don Giovanni Brut, Don Giovanni Blanc de Blanc e Stravaganzza Brut também figuram entre os rótulos destacados da publicação.
