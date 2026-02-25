LYX tem 165 vagas de emprego

Uma das maiores construtoras do Minha Casa, Minha Vida na Região Sul, a LYX está com 165 vagas de emprego abertas para seus cinco projetos de Porto Alegre e Região Metropolitana. A empresa busca preencher as vagas em um ano de grande movimentação, com previsão de lançar mais de cinco mil apartamentos até o final de 2026 no Estado. Um dos principais diferenciais dos empreendimentos da LYX é o padrão dos empreendimentos, estruturados no modelo de “condomínio clube”, com praia artificial e outros espaços de lazer e convivência, além de apartamentos a partir de 40m², que incluem unidades com garden e sacada com churrasqueira.