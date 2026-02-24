Fort Atacadista em Erechim

O Fort Atacadista reforça sua expansão no RS com mais uma loja. Desta vez, a rede anuncia a construção de uma unidade na cidade de Erechim, no Norte do Estado. Em fevereiro, a bandeira também começou a seleção para sua primeira loja na capital gaúcha, Porto Alegre. O Mega Feirão de Empregos será realizado neste sábado (28), das 9h às 17h, na Câmara Municipal de Vereadores de Erechim. A unidade de Erechim deve ser a oitava da rede no Estado. O Fort Atacadista já está presente em Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Viamão e deve inaugurar outra unidade em Porto Alegre, ainda este ano.