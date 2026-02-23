Refrigerante orgânico da TAO

A TAO, indústria gaúcha de bebidas orgânicas, acaba de lançar o primeiro refrigerante prebiótico e orgânico do Brasil nos sabores Abacaxi, Morango & Melancia e Pink Lemonade, sem o uso de conservantes artificiais ou açúcares adicionados. Com foco na valorização da cadeia produtiva agrícola, a nova linha é elaborada a partir de frutas in natura provenientes de pequenos produtores gaúchos e da agricultura familiar, de cidades como Terra de Areia, Bom Princípio e Farroupilha, com fornecimento rastreado e certificação orgânica por auditoria. A formulação inclui inulina de chicória, fibra prebiótica obtida a partir de raiz agrícola.
