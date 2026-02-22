Desbravando com El Topador

O El Topador inicia em 27 de fevereiro as gravações da 3ª temporada da websérie Desbravando, que percorre a fronteira Brasil–Argentina até 6 de março. Antônio Costaguta passará por Porto Xavier, São Borja, Itaqui e Uruguaiana, além de cidades de Misiones e Corrientes, tendo o Rio Uruguai como eixo narrativo. A série busca revelar modos de vida, memórias e expressões culturaisda região a partir das vozes locais, com linguagem autoral e muito fogo. O projeto é viabilizado pela Lei Rouanet, com patrocínio da Baldo, e reforça a proposta de refletir sobre identidades e conexões latino-americanas, além de ampliar o alcance da websérie no canal do Grupo El Topador no YouTube.