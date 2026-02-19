Festival de azeite Gramado

Época de colheita no Olivas de Gramado. Para celebrar a safra de azeitonas 2026, o parque pioneiro em olivoturismo no Brasil, realizará o 2º Festival do Azeite Nostra Oliva, um evento pensado para aproximar o visitante ao incrível universo do azeite de oliva extravirgem, com o intuito de estimular o consumo saudável deste nobre alimento. Com atividades interativas e contemplativas, o evento iniciará em 28 de fevereiro e seguirá nos dias 1º; 07 e 08/03; 14 e 15/03; 21 e 22/03, com vagas limitadas a preços atrativos. Ao longo das oito datas, o público irá vivenciar momentos únicos, conhecendo de perto a alquimia utilizada nos processos produtivos do azeite de oliva, desde a colheita manual das azeitonas nos belos olivais a todas as etapas do processo de extração do ouro líquido.