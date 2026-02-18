Um encontro entre tempos

Com VGV estimado em R$ 110 milhões, a incorporadora ABF Developments, em parceria com a RS Empreendimentos S/A – braço de negócios da Unimed/RS, lança o Casa Bastian, no Bairro Menino Deus, na capital gaúcha. De estilo contemporâneo e arquitetura que expressa movimento, o empreendimento contará com 18 pavimentos e 202 unidades, entre lofts e 1 dormitório, a partir de R$ 312 mil. Localizado em uma área de 1,8 mil m², o projeto de torre vertical preserva duas casas históricas existentes no terreno - construídas em 1939 e 1952 -, estabelecendo uma conversa entre épocas, que percorre da memória do bairro à visão de futuro proposta pela empresa.