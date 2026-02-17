O uso da IA no couro

Embora crescente, a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial ainda engatinha. Dados apontam que 8 em cada 10 empresas brasileiras dizem utilizar a ferramenta. Por outro lado, apenas 7% possuem resultados concretos. Essa e outras questões estarão no palco da palestra magna da 13ª edição do Fórum CICB de Sustentabilidade, que acontece a partir das 13h15min do próximo dia 4 de março, durante a Fimec, em Novo Hamburgo/RS. A palestra “Inteligência Artificial engolindo o mundo” será ministrada por Rafael Martins, CEO do Share. Segundo Martins, os principais usos da IA em curtumes e na cadeia produtiva em geral estão focados em qualidade, eficiência e sustentabilidade. Mais informações no site: www.forum2026.cicb.org.br