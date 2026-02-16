Vinho tinto para o verão

A enóloga gaúcha Natália Frighetto acaba de lançar o Tinto Lote 01, edição limitada de 1.490 garrafas vinificadas em Caxias do Sul, pensado para ser servido gelado e consumido sem formalidades no verão. Leve, fresco e fácil de beber, o rótulo aposta no corte de Syrah com Chenin Blanc. Com estética minimalista, tampa screw cap e proposta descomplicada, o vinho convida a quebrar regras e circular com naturalidade entre encontros cotidianos e celebrações do calendário quente, refletindo a filosofia do projeto Lote Frighetto: vinhos únicos, marcados pelo momento em que nascem. Mais informações em @lotefrighetto.