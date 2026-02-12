El Niño retorna em 2026

Os efeitos do El Niño, que retorna em 2026, devem começar a se manifestar já a partir de maio e se intensificar ao longo do ano, conforme mostram as análises climáticas mais recentes. Dados da Climatempo – a maior e mais reconhecida empresa de consultoria meteorológica e de previsão do tempo do Brasil e da América Latina – apontam para um fenômeno climático de consequências similares às de 2023, o que pode provocar temporais severos, mas também fortes e frequentes ondas de calor em diversas regiões do interior do Brasil. “Possivelmente, o El Niño este ano terá um início acelerado, e a expectativa é de que seja, no mínimo, um evento climático com intensidade de moderada a forte”, afirma Vinicius Lucyrio, meteorologista da Climatempo.