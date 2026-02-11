O novo salário mínimo

O aumento do salário mínimo ocorrido em 2026 representa um avanço social relevante no Brasil, especialmente por seu impacto direto no poder de compra dos trabalhadores e na valorização da dignidade da remuneração pelo trabalho exercido. A medida contribui para a redução das desigualdades e fortalece a economia ao estimular o consumo e a circulação de renda. Entretanto, é preciso considerar, sob a ótica do direito do trabalho e do direito empresarial, que há impactos nas empresas que precisam ser previstos, para que o reajuste não prejudique a saúde financeira das organizações.