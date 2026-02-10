Mais óbitos que nascimentos

Porto Alegre registrou em 2025 um novo saldo vegetativo negativo – ou seja, mais mortes do que nascimentos, um fenômeno que já ocorre de forma contínua desde 2020. Segundo dados mais recentes com base nas estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e nos registros civis, a diferença entre óbitos e nascimentos na capital gaúcha foi verificada, mesmo que de forma numericamente reduzida, e reforça uma tendência demográfica de longo prazo de envelhecimento e baixa fecundidade por aqui. O levantamento foi feito pelo portal Poder360. E o Portal da Transparência do Registro Civil confirmou com números. Houve 19.965 nascimentos e 19.982 óbitos. A redução também já havia sido aferida pelo IBGE: queda de 0,04%