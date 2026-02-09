Butikin Hi-Fi repaginado

O Encouraçado Butikin inicia uma nova fase com a entrega do projeto arquitetônico do Butikin Hi-Fi, assinado por Francisco Pinto, reposicionando o bar como espaço de permanência e experiência — e não mais de passagem. A reforma, realizada apenas um ano após a inauguração, tem viés estratégico: ampliar tempo médio de permanência, qualificar o consumo e fortalecer a identidade do negócio. O balcão passa a estimular interação com a coquetelaria autoral, enquanto a vitrola ganha protagonismo simbólico, reforçando a música como eixo da operação. A mudança busca maior eficiência operacional e valor percebido, alinhando arquitetura, experiência e receita em um modelo de bar de permanência.