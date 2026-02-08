Programa do Casa na Serra

A Coleção Casa Hotéis firmou parceria com o Olivas de Gramado no Carnaval. Durante o período festivo, hóspedes do Casa da Montanha, Wood e Petit terão direito a um ingresso cortesia por hospedagem para o disputado Sunset do Olivas — que ganha edição especial de Carnaval com programação musical e clima de celebração ao pôr do sol. No line-up, o sábado traz Pitta e Banda, vocalista do Se Ativa, e o domingo apresenta Tributo a Tim Maia com Tonho Crocco. Para quem prefere um ritmo mais tranquilo, a Coleção também oferece R$ 150 em cashback para uso no spa do Casa da Montanha, equilibrando festa e bem-estar. Informações: www.casadamontanha.com.br Lançamento na Restinga A MRV, maior construtora da América Latina, dá início em 2026 com o lançamento do empreendimento Porto das Gaivotas, na Restinga, zona sul de Porto Alegre. Localizado no loteamento onde outros dois empreendimentos estão em construção e dois já foram finalizados, a construtora reforça sua presença no bairro. Para 2026, o objetivo é lançar mais de 2 mil unidades habitacionais no estado. A primeira fábrica fora A Karsten dá mais um passo importante em sua trajetória de crescimento e internacionalização com a inauguração, no dia 26 de março, de sua primeira unidade fabril fora do Brasil. Localizada em Minga Guazú, na região leste do Paraguai, a nova fábrica marca a ampliação da presença industrial da companhia na América Latina e reforça sua visão de futuro como uma empresa que vai além da indústria têxtil, evoluindo para uma gestora de marcas. Cooperativismo no RS O governador Eduardo Leite esteve no Sistema Ocergs e recebeu do presidente Darci Hartmann um panorama do cooperativismo, que faturou R$ 93,2 bilhões em 2024 (14% do PIB do RS). A entidade apresentou pleitos como crédito para irrigação e integração a programas estaduais, e reforçou os investimentos das cooperativas no estado, mesmo após desafios climáticos. Gerdau liderança no aço A Gerdau reafirma sua posição como a produtora de aço com a melhor reputação do Brasil, segundo a 12ª edição do Ranking Merco Empresas 2025, divulgada nesta quinta-feira, dia 5. A companhia segue líder da categoria “Mineração, Siderurgia e Metalurgia” e ocupa a 26ª posição entre as 100 organizações brasileiras avaliadas, avançando oito posições no quadro geral em relação ao ano anterior. Rede 5G em Xangri-lá A Unifique libera sinal de celular 5G em Xangri-lá a partir de 10 de fevereiro, ampliando sua rede móvel no Rio Grande do Sul. A novidade atende moradores e veranistas de um dos principais polos turísticos e imobiliários do litoral norte, com conexão mais rápida, baixa latência e suporte a múltiplos usuários, favorecendo serviços digitais, novos negócios e aplicações de IoT. Tecnovidro tem certificado para EUA A Tecnovidro, empresa de Farroupilha (RS) referência em vidros técnicos, acaba de renovar a certificação DOT (Department of Transportation), destinada ao mercado norte-americano – um dos selos mais exigentes do mundo para vidros automotivos. Os produtos foram submetidos a testes extremos que avaliam a resistência ao impacto, resistência à alta temperatura e segurança contra estilhaços. A empresa também possui a homologação ECE 43R, válida na Comunidade Europeia, nas Américas, Austrália, África e Oriente Médio, além da Portaria INMETRO 34/21, obrigatória no Brasil. Com investimentos recentes de R$ 30 milhões em automação, a Tecnovidro projeta expansão de 8% ao ano no segmento automotivo, máquinas agrícolas e linha amarela.