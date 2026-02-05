O Computadores para Inclusão alcançou a marca de 3.050 equipamentos doados para o Rio Grande do Sul desde a criação do programa, em 2010. A iniciativa coordenada pelo Ministério das Comunicações já realizou entregas em 250 pontos de inclusão digital, principalmente em escolas públicas, ampliando o acesso à tecnologia e às oportunidades educacionais. Além das doações, por meio dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs), o programa promoveu 3.895 formações no Estado em cursos de informática e manutenção de computadores e celulares, qualificando jovens para o mercado de trabalho.