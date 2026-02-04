A Uêvo no Parque Ibirapuera 

A Uêvo, empresa gaúcha de Salvador do Sul, realizou a primeira edição do Treinão Uêvo 2026, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A atividade faz parte do calendário de ações da Uêvo Academy para esse ano. Plataforma educacional da marca voltada à disseminação de conhecimento confiável sobre alimentação, saúde e nutrição esportiva. O evento contou com o apoio da Garmin Store, além da participação do atleta Fernando Maia e da nutricionista Graci Neumann. A marca prevê novas atividades presenciais em diferentes estados brasileiros, ampliando as ações de experiências em bem-estar e saúde.