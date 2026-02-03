Ô Xiss bate meta no Planeta

Pelo 3º ano, o Grupo Press levou o Ô Xiss ao camarote do Planeta Atlântida e celebrou resultado acima do esperado: vendeu mais de 5 mil lanches nos dois dias de festival, superando a meta inicial. A operação apostou nos carros-chefe Xiss Salada e Calabresa e estreou o Cachorro do Xiss, pensado para consumo ágil em grandes eventos. O desempenho reforça a estratégia de usar festivais como plataforma de visibilidade e receita no verão. Em Porto Alegre, a marca soma quatro unidades (Padre Chagas, Cais Embarcadeiro, Fernandes Vieira e BarraShopping Sul) e atua como franquia desde 2024 com plano de expansão no Sul e SC.