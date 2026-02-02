A indústria gaúcha reage

Após o ano de 2024 marcado pelos impactos econômicos das enchentes, o Rio Grande do Sul encerrou 2025 com crescimento acumulado de 5% na intenção de lançamento de produtos, sinalizando recuperação consistente da atividade industrial e do ambiente de negócios. O resultado reforça o cenário de retomada da confiança e dos investimentos do empresariado gaúcho. O Rio Grande ficou com percentual superior ao do recorte regional do Sul do País que, incluindo Paraná e Santa Catarina, fechou o ano com alta de 3,1%. Os dados são do Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial, que monitora pedidos de códigos de barras, etapa inicial do ciclo de vida dos produtos. “Cada solicitação representa não só a criação formal de um produto, mas também a intenção concreta do empresário de inovar, renovar portfólio e competir”, explica Marina Pereira, gerente de Pesquisa & Desenvolvimento da GS1 Brasil.