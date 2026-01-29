Recorde de novas empresas

Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (JucisRS), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), teve recorde na abertura de novas empresas no primeiro semestre de 2025, com 155.118 novos negócios. Desse total, 122.143 são Microempreendedores Individuais (MEIs). Nos segmentos, os destaques são para os setores de serviços com 113.170, de comércio, 29.213 e indústria com 12.969. No mesmo período do ano passado, foram abertas 124.197 empresas, sendo 98.845 MEIs. Considerando o mesmo período da série histórica, o número de novos empreendimentos no primeiro semestre de 2025 é o maior desde 2003.