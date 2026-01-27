Referências para juventude

Mais dois importantes passos para a reconstrução do Rio Grande do Sul depois das enchentes que atingiram o estado em 2024 serão dados nesta semana. Em Gravataí e Novo Hamburgo, serão inauguradas duas unidades do Centro de Referência para a Juventude – Reconstrução (CRJ). O programa é uma realização do Governo do Estado, via Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), por meio do Departamento de Políticas para a Juventude. A execução é do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), que construiu e equipou ambas as estruturas. Os espaços têm capacidade para atender cerca de mil jovens entre 15 e 29 anos, inscritos no Cadastro Único, durante o período de doze meses.