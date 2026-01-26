Sucessão para quarta geração

Após três anos de construção e amadurecimento de um novo modelo de gestão familiar, a Mercur vive um momento histórico: a sucessão para a quarta geração da família. Em 2025, Douglas Hoelzel Hermes, representante da 4ª geração, assumiu a direção da empresa. Outros membros dessa geração também desempenham papéis importantes: Cássia de Menezes Hoelzel atua como Trainee, hoje na área de Pesquisa e Desenvolvimento, Bruno de Menezes Hoelzel é responsável pela área de Planejamento Estratégico e Stefanie Hoelzel Heuser atua como Presidente do Conselho Consultivo.