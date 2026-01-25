Garopaba segunda casa

Certos destinos transcendem o mapa e criam conexão. Para muitos gaúchos assim é Garopaba/SC, que se consolidou como segunda casa de sul-riograndenses por unir natureza, qualidade de vida e um cotidiano mais leve à beira-mar. É neste cenário que chega o Morada Vigia, na Praia da Vigia. São oito casas, sendo quatro delas prontas para morar, com valores a partir de R$ 8,97 milhões, área de 570,56 m², além do terraço e piscina de borda infinita com vista para o oceano. O projeto, minimalista e atemporal, tem à frente a incorporadora Praia da Vigia, liderada por três famílias do RS, e a 2Day Gestão de Lançamentos na gestão de marketing e comercial.