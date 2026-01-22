A primeira edição do projeto cultural-gastronômico “Uma Noite no Iberê”, do Café Iberê, teve todas as 30 vagas esgotadas em menos de 24 horas após a abertura das vendas. O desempenho revela alta demanda por experiências exclusivas de baixo volume e alto valor agregado, que integram gastronomia autoral, cultura, música e vinho. A série, que acontece mensalmente sempre na última terça-feira do mês, combina visita guiada à Fundação Iberê, apresentação musical ao vivo, jantar harmonizado em três tempos assinado pelo chef Matheus Monteiro e participação de vinícolas boutiques gaúchas. O próximo evento acontece em 24 de fevereiro. Informações em @cafeibere