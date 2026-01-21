Feira coureiro-calçadista

Reanimado com a recente assinatura do Acordo Mercosul-UE, o setor calçadista brasileiro vai partir para organizar a 49ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes), marcada para o período de 3 a 5 de março na Fenac em Novo Hamburgo. Uma edição que reforça por certo o Brasil como um dos principais polos industriais da cadeia coureiro-calçadista no mundo. A feira deverá reunir mais de 400 expositores em 30 mil m² de área de exposição, ocupando todos os pavilhões do centro de eventos e apresentando lançamentos em tecnologia, componentes, máquinas, serviços e soluções para a produção de calçados e curtumes.