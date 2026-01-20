A Unidasul promove RIA 2026

A UnidaSul promove neste dia 22 a RIA 2026, encontro anual da holding que neste ano ocorre em Farroupilha (RS). O evento reúne gestores da empresa para um alinhamento estratégico e organizacional. Diretores de diferentes áreas vão apresentar, igualmente, norteadores econômicos e investimentos, com um balanço das atividades em 2025 e projeções para 2026. O presidente da UnidaSul, Augusto De Cesaro, adianta a importância da atividade, que agrega representantes de todas as áreas e unidades de negócio. Na RIA também devem ser abordados temas como a continuidade do trabalho estratégico em ESG para garantir um crescimento sustentável e consistente.