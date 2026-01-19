Casa de Férias em Gramado

O Casa da Montanha, em Gramado, lançou a campanha Casa de Férias para estimular viagens em família durante o verão. De 18/01 a 11/03, uma criança de até 12 anos tem hospedagem cortesia, sem custo adicional, quando acomodada no mesmo apartamento de 2 adultos. A condição não é válida para o feriado de Carnaval. A ação reforça o posicionamento do hotel como destino de férias completas para a família toda, combinando conforto, lazer infantil estruturado e a proposta de descanso real para os adultos em um dos endereços mais tradicionais da hotelaria gaúcha.