O livro Prenda Minha

Em parceria com o Senac São Paulo, a chef gaúcha Carla Pernambuco, radicada há anos em São Paulo, anuncia o 12º livro de sua carreira: Prenda Minha – histórias, memórias e receitas do RS. Na obra, a autora revisita o RS com o olhar maduro de quem saiu, percorreu o mundo e retornou pela memória. Mais do que um livro de receitas, a publicação transforma a cozinha em linguagem de identidade, território e cultura. Organizado em oito blocos temáticos, o livro atravessa biomas, produtos e povos que moldaram a mesa sulina, combinando história, afeto e humor. Clássicos como carreteiro, capeletti, cucas e sagu ganham novas leituras em 80 receitas.
