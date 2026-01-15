Ouro inédito para o Brasil

A Ponto Nero, marca do Grupo Famiglia Valduga, da Serra Gaúcha, conquistou um feito inédito para o mercado brasileiro de bebidas sem álcool. O rótulo Ponto Nero Live Zero recebeu medalha de ouro no Global Wine Masters 2025, em Londres, tornando-se a única bebida gaseificada zero álcool do país a alcançar o principal reconhecimento da competição. Avaliada às cegas por especialistas internacionais, a bebida se destacou por seu perfil leve, baixa caloria, aromas cítricos e flores brancas, acidez equilibrada e frescor marcante, consolidando a marca entre as mais premiadas do setor.
