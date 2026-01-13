Kurotel abre unidade em São Paulo

O Kurotel de Gramado anuncia a abertura de sua primeira unidade parcial em São Paulo, com inauguração prevista para 4 de março próximo. Batizada de Kur Wellness São Paulo, a nova operação marca um passo histórico na trajetória da instituição fundada há 44 anos em Gramado, ampliando sua presença para um dos principais centros do País. Essa expansão consolida a história de pioneirismo e inovação do Kur e a tradição familiar e médica, sustentada por seu fundador, o Dr. Luís Carlos Silveira, considerado o pai da medicina preventiva no Brasil e seguida por sua filha, a Dra. Mariela Silveira, que estará periodicamente na capital paulista para atendimentos presenciais.