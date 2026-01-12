Grupo Press acelera expansão

Com faturamento aproximado de R$ 72 milhões em 2025 e projeção de ultrapassar R$ 85 milhões em 2026, o Grupo Press inicia uma nova fase de expansão nacional, com foco estratégico nos mercados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O crescimento é impulsionado pela abertura de novas operações próprias e franqueadas, além do fortalecimento de um ecossistema integrado de marcas, fábrica e logística. Atualmente, o grupo soma 16 unidades próprias, 2 franquias em operação e outras 2 em fase final de implantação — em Itapema (SC) e no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre (RS). A estrutura inclui ainda uma fábrica própria que abastece toda a rede, garantindo padronização, eficiência operacional e escala produtiva.