Viver o resort nas alturas

Com 15 pavimentos e VGV de R$ 200 milhões, o residencial de alto padrão Altavista Ubirajara, em Capão da Canoa, na esquina das avenidas Ubirajara e Paraguassu, contará com 130 unidades, sendo 65 delas com sacada. Os apartamentos, entre R$ 635 mil e R$ 3,47 milhões, terão plantas que variam de 65 m² a 271 m². O Grupo Pugen, à frente do empreendimento, aposta no conceito de resort vertical, destacando os 1.745 m² de área de lazer distribuídos em um rooftop panorâmico 360º. O projeto contemplará ainda 191 vagas de garagem, três elevadores e tratamento acústico integral entre residências. Além disso, haverá oito lojas comerciais voltadas para a rua.