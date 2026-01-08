Green Saúde cresce com NR-1

O início da fiscalização das regras da NR-1, que começa em maio de 2026, tem gerado procura crescente por serviços de saúde. Um reflexo desse movimento é a comercialização do Green Saúde, solução de telemedicina da Green Benefícios, que registrou crescimento de 44% no último trimestre de 2025 em comparação com o trimestre anterior. A NR-1 estabelece diretrizes para a gestão de riscos ocupacionais e para a promoção da saúde no ambiente de trabalho e, nesse contexto, a telemedicina se consolida como uma ferramenta eficiente de apoio ao cumprimento das obrigações legais, ao oferecer uma solução de fácil implementação e alto impacto preventivo.