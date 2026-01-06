Coca-Cola FEMSA 2026

A Convenção Coca-Cola FEMSA São Paulo 2026 acontecerá nos dias 29 e 30 de janeiro, no Transamérica Expo Center, reunindo mais de mil colaboradores. Será um grande encontro de vendas e estratégia voltado ao alinhamento de metas, inovação e experiências imersivas que projetam o futuro do portfólio da empresa, reforçando valores como inovação e valorização das pessoas. Pelo quinto ano consecutivo, o MuleBule Gastronomia é o catering oficial do evento, realizando cerca de 10 mil atendimentos ao longo dos dois dias, entre coffee breaks, almoços e happy hours, em um dos principais encontros corporativos da Coca-Cola FEMSA no Brasil.