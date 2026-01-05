Uma fazenda solar evitou a emissão de quase 23 toneladas de CO2 na atmosfera, o equivalente a 2 mil árvores plantadas. Construída pela construtora catarinense J.A. Russi, a fazenda gerou aproximadamente 700 mil kWh de energia limpa em 11 meses de funcionamento. Com 1.338 painéis solares instalados em uma área de 9.200 m², o equipamento abastece um centro comercial da empresa e o escritório. Posteriormente, a energia será direcionada ao Garden Open Mall, futuro shopping em Itapema (SC), 100% solar, que vai inaugurar em 2026.