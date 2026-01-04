Inaugurados no Brasil em 2019, os minimercados autônomos têm mostrado não só expansão nacional, mas também consolidação e inovação no setor varejista. Segundo a Associação Paulista de Supermercados (APAS), os mercados dentro de condomínios lideraram o ranking de aberturas do setor supermercadista em São Paulo, representando 53% das novas lojas em 2024. De um lado, consumidores buscam praticidade, autonomia e acesso 24 horas a produtos do dia a dia. Do outro, empreendedores encontram neles um modo de ingressar no varejo com baixo investimento inicial e operação simplificada sem funcionários fixos ou grandes estruturas.