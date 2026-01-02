Com 91 provas e 128,4 mil participantes, 2025 foi o ano das corridas de rua na capital gaúcha. Em um comparativo, em 2023, foram 30 eventos esportivos da modalidade e 45 em 2024, conforme dados da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). Nove provas tiveram inscrições que ultrapassaram a marca das quatro mil pessoas. Os maiores números são da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre, com 25 mil atletas em 7 e 8 de junho, e a Maratona New Balance 42k, realizada em abril, com 15 mil competidores. Os números inspiraram a criação da Lei 271/2025, aprovada em 18 de agosto, que oficializa Porto Alegre como a Capital da Corrida de Rua.